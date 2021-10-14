Українська та радянська оперна співачка Бела Руденко померла на 89 році життя у Москві.

Трагічну новину повідомив російський критик Андрій Плахов на особистій сторінці у Facebook. Причина смерті артистки поки невідома.

Бела Руденко народилася у 1933 році на Луганщині. До 1988 року вона була солісткою оперної трупи Державного академічного Великого театру.

Бела співала в таких операх як Руслан і Людмила, Іван Сусанін, Севільський цирульник, Ріголетто, Травіата, Царська наречена, Садко, Іоланта.

Свою творчу кар’єру вона розвивала не лише в СРСР, а і за кордоном: у Франції, Великій Британії, Італії, Швеції, Японії, Канаді та США.

Виступати Бела перестала у 1992 році. Після завершення кар’єри вона очолила Фонд розвитку Великого театру, була художнім керівником оперної трупи Великого театру.

До 2017 року викладала в Московській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського.

Нещодавно помер український музикант Михайло Барбара. За словами дружини музиканта Світлани Олешко, він не хворів і мав плани на майбутнє.

Напередодні Світлана викликала швидку, оскільки Барбара погано почувався. Після огляду працівники швидкої нічого не діагностували, а наступного ранку вокаліст помер.