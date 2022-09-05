Співачка Настя Каменських розповіла, як війна вплинула на їхні стосунки з чоловіком, музичним продюсером Потапом. Також артистка зізналася, за які гроші вони наразі живуть.

За словами виконавиці, повномасштабне вторгнення до рідної країни зблизило подружжя. Вони зрозуміли, наскільки важливою є підтримка одне одного в такий важкий час.

– Звичайно, ми такі, можна сказати, партнери, такі, містер і місіс Сміт. Потрібно зібратися і що ми своєю сім’єю, що ми можемо зробити, йти і просто рвати, – каже Настя.

Зазначає, заробітків наразі немає жодних, оскільки всі концерти благодійні.

Зараз дивляться

– Єдине, що я намагаюся з музикантами, коли їжджу, у них сім’ї, діти, більше їх привозити. Таке складне питання, бо немає нічого, – зізнається Каменських.

Додає, що зараз живуть за кошти, які накопичили до війни. Ці гроші були відкладені для зйомки кліпів та проектів.

Також Настя розповіла, скільки коштів із Потапом для допомоги України вони зібрали за весь цей час – 75 млн грн.

– Льоша туди, я туди. Він має інший благодійний проєкт, яким він почав займатися, розробляє дуже багато, ще й концерти. Він також був у багатьох країнах. Наша сім’я зібрала 75 млн грн за весь цей час і ми продовжуватимемо, – наголосила співачка.

Нагадаємо, початок війни Настя та Потап зустріли в Іспанії. Після подружжя активно почало збирати гроші для України.

Нещодавно Каменських повернулася до України, чоловік поки що залишився за кордоном.