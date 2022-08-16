Співачка Настя Каменських уперше за час повномасштабної війни приїхала в Україну.

В Instagram артистка поділилася фото, зробленим у саду її будинку.

– Найсолодші яблука лише вдома, – написала артистка.

Ще один знімок Настя оприлюднила в Instagram-stories, похвалявшись, що яблуня вперше дала врожай.

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На кадрах виконавиця постала без чоловіка, музичного продюсера Потапа. Очевидно, він досі за кордоном. 24 лютого подружжя опинилося в Іспанії.

Шанувальники оцінили кадр Каменських, зазначивши, що вдома завжди краще. Найкмітливіші і зовсім не втрачають надію, приписуючи артистці вагітність.

Вангую. Вагітна. Бо інша. Змінилася. І не через те, що відстань і не була вдома.

Вдома і проста вода стає солодкою.

Ласкаво просимо додому!

Де Потап?

Це точно, в Іспанії яблука не такі.

Вдома є вдома.

Це вже точно напишуть, що в комбінезоні бо вагітна! – пишуть у коментарях Каменських.

Варто зазначити, що весь час, який Настя була за кордоном, вона виступала на благодійних концертах на підтримку України та випустила три пісні.

Усі треки присвячені повномасштабному вторгнення РФ до нашої країни.