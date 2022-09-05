Певица Настя Каменских рассказала, как война повлияла на их отношения с мужем, музыкальным продюсером Потапом. Также артистка призналась, на какие деньги они сейчас живут.

По словам исполнительницы, полномасштабное вторжение в родную страну сблизило супругов. Они поняли, насколько важна поддержка друг друга в столь тяжелое время.

— Конечно, мы такие стали, можно сказать, партнеры, такие, мистер и миссис Смит. Надо собраться и что мы своей семьей, что мы можем сделать, идти и просто рвать, — говорит Настя.

Отмечает, заработков сейчас нет никаких, поскольку все концерты благотворительные.

Сейчас смотрят

— Единственное, что я стараюсь с музыкантами, когда езжу, у них семьи, дети, побольше их привозить. Такой сложный вопрос, потому что нет ничего, — признается Каменских.

Добавляет, что сейчас живут на средства, которые накопили до войны. Эти деньги были отложены для съемки клипов и проектов.

Также Настя рассказала, сколько средств с Потапом для помощи Украины они собрали за все это время — 75 млн грн.

— Леша туда, я туда. У него другой благотворительный проект, которым он начал заниматься, разрабатывает очень много, еще и концерты. Он тоже был во многих странах. Наша семья собрала 75 млн грн за все это время и мы будем продолжать, — подчеркнула певица.

Напомним, начало войны Настя и Потап встретили в Испании. После супруги активно начали собирать деньги для Украины.

Недавно Каменских вернулась в Украину, супруг пока остался за границей.