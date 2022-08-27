Співачка Настя Каменських розповіла, чому її коханий Потап не поспішає повертатися до України. Співачка повернулася додому без продюсера, і на це є вагомі причини.

Під час участі програми Все буде добре на СТБ, співачка зізналася, що він залишився в Іспанії через проблеми зі здоров’ям.

– У нього паралізувало половину обличчя. Величезна кількість українців переживають посттравматичний синдром, депресію чи панічні атаки, через що страждає на здоров’я, – заявила Каменських.

Відомо, що влітку Потап застудив лицьовий нерв, через що в нього перекосило обличчя. Після цього артист почав приходити до тями, і з кожним днем ​​стає все краще. Наразі продюсер та музикант активно бере участь у благодійних концертах у ЄС, через що також не поспішає додому.

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– Зараз він має кілька проєктів, які він зобов’язаний завершити. Після цього він із задоволенням приїде додому, – додала співачка.

Настя додала, що її обурюють коментарі у бік її чоловіка – замість грубих слів краще написати, що у нас триває війна.

Раніше Даніель Салем висловився про своїх друзів та колег, які відсиджуються за кордоном і не поспішають приїжджати в Україну. Салем заявив, що хоче повернення Потапа до України – але не для того, щоб брати руки у зброю. Достатньо буде просто приїхати та підтримати всіх, хто бореться за свою свободу та незалежність.