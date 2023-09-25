За розлученням акторки Софі Тернер та поп-співака Джо Джонаса шанувальники слідкують не менш уважно, ніж за сюжетом серіалу Гра престолів, де Тернер зіграла роль Санси Старк.

Останній скандал навколо експодружжя виник, коли Тернер звинуватила Джонаса у викраденні спільних дітей. Вона навіть стала вимагати повернення малюків до Британії через суд. Утім, зараз настало затишшя, оскільки сторони домовилися тимчасово залишити дітей у Нью-Йорку (США).

Згідно із судовими документами, обом батькам заборонено вивозити дітей зі штату. Дві їхні доньки віком три роки та рік мають залишатися в Південному або Східному регіоні Нью-Йорка.

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Таку угоду суд уклав, щоби захистити добробут дітей та запобігти їхньому вивозу або приховуванню до остаточного вирішення справи. Юристи відзначили, що це дає надію на тимчасове перемир’я у складному та скандальному процесі розлучення.

Раніше представник Джонаса від імені свого клієнта висловлював побажання щодо розподілення батьківських обов’язків між експарою.