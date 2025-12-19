Бежевий колір давно вийшов за межі так званого нейтрального фону й став повноцінним компонентом створення стильних образів. Його обирають за універсальність, здатність підкреслювати фактуру тканин і легко поєднуватися з іншими відтінками. Саме тому беж залишається актуальним у повсякденному, діловому та вечірньому гардеробі.

Для тих, хто підбирає базові речі у бежевій гамі для щоденного гардероба, варто звернути увагу на жіночий одяг LU – у колекціях представлені моделі стриманих відтінків, які легко поєднувати між собою та з іншими кольорами.

Чому бежевий колір не виходить з моди

Секрет популярності бежевого – у його гнучкості.

Підходить для будь-якого типу зовнішності.

Має стриманий, але не нудний вигляд.

Доречний як у монохромних образах, так і в контрастних поєднаннях.

Бежевий колір матиме гармонійний вигляд і в легких літніх тканинах, і в щільніших осінніх матеріалах.

Бежевий колір також асоціюється з мінімалізмом і впевненістю, що робить його вдалим вибором для базових речей.

З якими кольорами поєднувати бежевий

Щоб створити сучасний та гармонійний образ, варто звернути увагу на такі комбінації:

Бежевий та білий – свіже та легке поєднання для літа.

Бежевий та чорний – класика для офісу та вечірніх виходів.

Бежевий та коричневий – теплий і глибокий образ у природній гамі.

Бежевий та пастельні відтінки – ніжні рішення для романтичних луків.

Бежевий та яскраві акценти (зелений, синій, бордо) – можливість акцентувати на характері.

Окрему роль у сприйнятті бежевого відіграє відтінок шкіри та загальний контраст зовнішності. Світлі бежі кращі для мінімалістичних образів і потребують чітких форм або фактур, щоб “не зникати” в образі.

Теплі відтінки – пісочний, карамельний, медовий – додають глибини та краще поєднуються з природними кольорами: коричневим, оливковим, теракотовим.

Саме правильний вибір тону робить бежевий колір виразним і доречним у будь-якому стилі – від повсякденного до більш зібраного.

Як носити бежевий у повсякденному житті

У щоденних образах бежевий буде вдалим у форматі total look або як основа для акцентних деталей. Наприклад, бежеві штани чи сукня можуть стати базою, яку легко доповнити взуттям, сумкою або верхнім одягом іншого кольору.

Важливо також звертати увагу на текстури: поєднання різних матеріалів – трикотажу, костюмної тканини, екошкіри – перетворює навіть стриманий бежевий образ на більш виразний.

Речі бежевого кольору не прив’язані до швидкоплинних трендів. Вони залишаються актуальними кілька сезонів поспіль і легко комбінуються з новими покупками.

Саме тому якісний бежевий одяг – це практичне рішення для тих, хто цінує стиль, комфорт і продуманість гардероба.

Фото: LU