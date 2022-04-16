Музичний продюсер Ігор Кондратюк підтримав ідею із законопроєктом про заборону російської музики. Він вважає, що вона має бути заборонена до повного звільнення України.

Шоумен зізнається, вважає законопроєкт запізнілим, хоч би з того моменту, як він створив петицію про повну заборону концертної діяльності артистів із країни-агресора Росії.

– Заборонити все в Україні потрібно було з березня 2014 року. Це запізніла історія однозначно, але я радий, що вона почала розглядатися, – зазначив Ігор.

Він додав, що коли звільнять усі окуповані території, зокрема Крим, Донецьку та Луганську області, тоді можна буде повернутися до розгляду документа та зробити винятки для тих артистів із РФ, які відкрито підтримували Україну з 2014 року.

Також Кондратюк наголосив, що він саме за заборону музики артистів із РФ.

– Я не можу заборонити українським співакам співати російською мовою, хоча зараз скажу їм, що мене українська музика більше чіпляє. Я за повну заборону музики артистів із паспортом РФ, – зазначив продюсер.

Нещодавно стало відомо, що в Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Відповідний законопроєкт №7273 уже зареєстрували.

Обмеження пропонують запровадити до закінчення війни, в тому числі й звільнення окупованих територій.

Також народні депутати пропонують збільшення квот української музики в радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – не менше 50%.