В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні

Народні депутати України пропонують заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Відповідний законопроєкт №7273 уже зареєстрували.
Обмеження пропонують запровадити до закінчення війни, зокрема і до звільнення окупованих територій. Заборона стосується також її виконання громадянами та резидентами держави-агресора.
Де не можна буде почути російські треки:
- на радіо та телебаченні;
- у розважальних закладах;
- у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);
- у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;
- у готельному та ресторанному бізнесі;
- у кінотеатрах;
- у суспільному просторі.
Водночас народні депутати пропонують збільшення квот української музики у радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – не менше 50%. Нині цей час становить 35%.