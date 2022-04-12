В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні

Народні депутати України пропонують заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Відповідний законопроєкт №7273 уже зареєстрували.

Обмеження пропонують запровадити до закінчення війни, зокрема і до звільнення окупованих територій. Заборона стосується також її виконання громадянами та резидентами держави-агресора.

Де не можна буде почути російські треки:

на радіо та телебаченні;

у розважальних закладах;

у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;

у готельному та ресторанному бізнесі;

у кінотеатрах;

у суспільному просторі.

Водночас народні депутати пропонують збільшення квот української музики у радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – не менше 50%. Нині цей час становить 35%.