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В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні

12 Квітня 2022, 11:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
В Україні хочуть заборонити російську музику на радіо та телебаченні
Джерело: Depositphotos

Народні депутати України пропонують заборонити російську музику на радіо та телебаченні. Відповідний законопроєкт №7273 уже зареєстрували.

Обмеження пропонують запровадити до закінчення війни, зокрема і до звільнення окупованих територій. Заборона стосується також її виконання громадянами та резидентами держави-агресора.

Де не можна буде почути російські треки:

  • на радіо та телебаченні;
  • у розважальних закладах;
  • у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);
  • у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;
  • у готельному та ресторанному бізнесі;
  • у кінотеатрах;
  • у суспільному просторі.

Водночас народні депутати пропонують збільшення квот української музики у радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів – не менше 50%. Нині цей час становить 35%.

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Джерело
Верховна Рада
Теги
Законопроект , Музика
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