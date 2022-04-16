Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк поддержал идею с законопроектом о запрете российской музыки. Он считает, что она должна быть запрещена до полного освобождения Украины.

Шоумен признается, считает законопроект запоздалым, хотя бы с того момента, как он создал петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

— Запретить все в Украине нужно было с марта 2014 года. Это запоздалая история, однозначно, но я рад, что она начала рассматриваться, — отметил Игорь.

Он добавил, что когда освободят все оккупированные территории, в том числе Крым, Донецкую и Луганскую области, тогда можно будет вернуться к рассмотрению документа и сделать исключения для тех артистов из РФ, которые открыто поддерживали Украину с 2014 года.

Также Кондратюк подчеркнул, что он именно за запрет музыки артистов из РФ.

— Я не могу запретить украинским певцам петь на русском языке, хотя сейчас скажу им, что меня украинская музыка больше цепляет.. . Я за полный запрет музыки артистов с паспортом РФ, — отметил продюсер.

Недавно стало известно, что в Украине хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении. Соответствующий законопроект №7273 уже зарегистрировали.

Ограничения предлагают ввести до окончания войны, в том числе и освобождения оккупированных территорий.

Также народные депутаты предлагают увеличение квот украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – не менее 50%.