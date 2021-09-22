Це стокгольмський синдром: Кондратюк про концерти росіян в Україні

Український ведучий та продюсер Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора Росії.

Лише за добу петиція №22/123500-еп зібрала майже 2,5 тис. підписів.

У коментарі Фактам ICTV Ігор Кондратюк заявив, що Україні варто взагалі відмовитися від будь-якої співпраці з Росією. І виступи артистів – не виняток.

– Держава Україна має заборонити будь-які контакти, артисти – не виняток. Просто артисти – публічні особи, які ялозять очі на афішах. Варто заборонити контакти з країною, яка є агресором, – зазначив продюсер.

За його словами, якщо ретранслювати цю ситуацію на власну родину, люди зрозуміють, наскільки це ненормально.

– Те, що відбувається, це збочення. Це називається гібридна війна, з одного боку. А з іншого – це гібридна честь. Тобто це безчесно. Ми воюємо з агресором, який забрав у нас землі, вбиває наших солдат майже кожного дня. А тут виступає Люба Успенська, яка любить Путіна, – наголосив Кондратюк.

Йдеться про кілька ситуацій. У 2019 році співачка Любов Успенська в ефірі шоу Бар в большом городе поділилася своїми спогадами від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Я обіймалася з Путіним. Він дуже привабливий. У нього така гарна здорова шкіра. Я йому сказала: Володимир Володимирович, ну, це ж треба, такий збіг! Мені сон наснився, що ми сидимо з вами біля каміна і слухаємо мої пісні. І ви були таким романтичним. А він мені каже: Ось ви зараз співали, а мій друг заплакав. А ви? – запитала я його. А я – ні, сказав мені Путін, – розповідала тоді Успенська.

У 2020 році вона заявила, що готова до стосунків із Путіним. Успенська тоді коментувала пропозицію вийти заміж за колишнього учасника реаліті-шоу Дом-2.

– Ви що, смієтеся? Я – жінка високого класу. І якщо вже й буду з кимось, то тільки з Медведєвим або Путіним, – заявила Любов Успенська.

Також Ігор Кондратюк згадав про репера Басту, який раніше відвідував окупований Крим, а 2021 року – активно дає концерти в Україні.

– Я не розумію, як це може бути, це не налазить на голову! Російські артисти вчора давали концерти для якоїсь червонознаменної отоманської частини, яка воює на сході України, а сьогодні виступають для людей, які платять 2,5% військового збору. Це маячня. Це те, що називається стокгольмський синдром. Тобто ми співчуваємо нашим вбивцям, – наголосив продюсер.

Стокгольмський синдром – термін, який описує несвідомий травматичний зв’язок, симпатію, що виникає між жертвою та агресором у процесі будь-якого насильства.

Кондратюк додав, що він послідовний у своїх судженнях, і ще з 2014 року виступає за заборону російських гастролерів.

– Це просто неповага до себе. Пісні – аполітичні, а їхні носії – політичні, у них паспорти РФ, з якими вони голосували за Путіна. Є лише кілька діячів культури, які публічно заявили про підтримку України. Їм закривали зали для виступів. Зокрема Шендерович, Ахеджакова, Макаревич, – зауважив Ігор Кондратюк.

За словами продюсера, нині в Україні зрівняли Андрія Макаревича, Лію Ахеджакову з артистами, які підтримують агресивну політику РФ.

– Якщо ми заборонимо всім артистам з РФ виступати на території України, то можемо зробити винятки з цього правила. Хочете, взагалі поглузуйте з них. Нехай вони на кордоні з Україною на камеру прикордонникам заявляють: Я не підтримую агресивну політику РФ та її президента проти України. Добре, тоді нехай виступають, – пропонує Кондратюк.

Він вважає, що це буде така собі культурна санітарія.

– Не можна товаришувати з тими, хто вас обкрадає та вбиває, – наголосив продюсер.

За його словами, поки невідомо, до чого призведе петиція, зокрема, чи розгляне її президент України Володимир Зеленський.

Проте, згідно із законом, підписи за петицію збиратимуть ще 90 днів. Загалом вона повинна зібрати 25 тис. підписів, а тоді її розгляне президент. Підтримає він її чи ні, питання відкрите.