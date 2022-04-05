Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про небезпечний момент під час війни. З перших днів повномасштабного вторгнення музикант та його колеги вже були у лавах ТРО, захищаючи наші землі від російської агресії.

В одному з останніх інтерв’ю Тарас зізнався, що одна випадковість урятувала життя йому та товаришам по службі.

– Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збирання речей. У результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше, і протягом цих хвилин у нове місце нашого базування було випущено ракету. На щастя, в ціль вона не потрапила – вибух ракети взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося за 20 метрів від нашої нової локації, яку б рознесло на шматки при влученні, — розповів Тополя.

Музикант додав, що у всьому кварталі від ракетного удару повибивало вікна, а його і товаришів по службі накрило уламками. На щастя, всі живі й надалі захищають Україну.

Деяким музикантам щастить менше – учасник гурту Бумбокс Андрій Хливнюк отримав поранення обличчя, потрапивши під гранатометний обстріл. Він також перебуває в ТРО, і після обстрілу закликав шанувальників сходити до шпиталю та допомогти іншим пораненим захисникам.