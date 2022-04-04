Український телеведучий Даніель Салем розповів, що мало не загинув на передовій. Він згадав момент, коли був готовий попрощатися з життям.

– Коли на нас пристрілювався танк, нам просто пощастило, що ми встигли вчасно вийти із засідки, сісти в машину, в яку вже потрапив уламок… Я вже зайшов в Instagram, щоб записати просто якесь прощання чи сказати, що я всіх люблю, щоб це бачила потім моя донька і пишалася мною. Ми їхали і все горіло довкола, – розповів ведучий.

Незважаючи на це, Салем зауважив, що завжди намагається мислити позитивно, та візуалізує, як він повертається додому.

Даніель розповів, що пішов у військкомат одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Сталося так, що він потрапив не до територіальної оборони, а до Нацгвардії.

– Мені сказали, що я буду корисний як лікар… На передову я їду з розвідкою, і я не шкодую. Не можу сказати, чим конкретно ми займаємось, але ми робимо те, щоб країна могла дихати в майбутньому, – зазначив ведучий.

Зірки українського шоу-бізнесу всіляко підтримують народ і воїнів ЗСУ, деякі стали на захист країни. Хто з українських зірок взяв до рук зброю – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Даніель Салем