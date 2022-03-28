Український музикант та учасник гурту Бумбокс Андрій Хливнюк розповів про свій стан після поранення.

Артист оприлюднив серію відео в Instagram-stories, в яких звернувся до шанувальників, заспокоївши їх, що поранення легке.

– Справді, мене поранили в обличчя. Так, нашу колону обстріляли, але це дуже легке поранення, – сказав Андрій.

Він закликав своїх шанувальників та друзів, які питають, чим зараз можна допомогти, піти до шпиталів.

– У ваших містах, де б ви не були, існують шпиталі. У цих шпиталях і лікарнях лежать насправді складні 300-ті хлопці – поранені. Ідіть у ці шпиталі, – наголосив Хливнюк.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя. В перші дні початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну артист записався до тероборони Києва.

Фото: Андрій Хливнюк