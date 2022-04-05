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Опоздание сохранило жизнь: Тарасу Тополе удалось спастись от ракетного обстрела

5 апреля 2022, 14:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Опоздание сохранило жизнь: Тарасу Тополе удалось спастись от ракетного обстрела

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя рассказал об опасном моменте во время войны. С первых дней полномасштабного вторжения музыкант и его коллеги уже были в лавах ТРО, защищая наши земли от российской агрессии.

В одном из последних интервью Тарас признался, что одна случайность спасла жизнь ему и сослуживцам.

— Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В итоге мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже, и в течение этих минут в новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала — взрыв ракеты принял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 метрах от нашей новой локации, которую бы разнесло в клочья при попадании, — рассказал Тополя.

Музыкант добавил, что во всем квартале от ракетного удара повыбивало окна, а его и сослуживцев накрыло обломками. К счастью, все живы и продолжают оборонять Украину.

Некоторым музыкантам везет меньше — участник группы Бумбокс Андрей Хлывнюк получил ранение лица, попав под гранатометный обстрел. Он также состоит в ТРО, и после обстрела призвал поклонников сходить в госпиталь и помочь другим раненым защитникам.

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Источник
Сегодня
Теги
Антитіла
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