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Занадто шикарно: Мішина знялась у піджаку на голе тіло

5 Жовтня 2021, 12:59 Каріна Зуєва
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася відео з нової фотосесії. Вбрання артистки ледь прикривало її груди.

В Instagram Ксенія опублікувала бекстейдж нещодавньої зйомки. В кадрі артистка з’явилася в брючному костюмі, подовжений піджак якого одягла на голе тіло.

Образ Мішиної доповнило розпущене хвилясте волосся і вечірній макіяж. З аксесуарів – масивний ланцюжок навколо шиї.

Під відео Ксенія поділилася усвідомленнями, які вона отримала в процесі зйомки.

– Професія актора вимагає занурення і в себе, і в інших. Нам дійсно важливо взаємодіяти і розуміти, відчувати один одного. Інакше творчість неможлива, ну не народиться щось нове і все. На зйомці зібралася команда. Я спостерігала як всі працюють і прямо відчувала, що кожна людина наразі вносить свій внесок, від кожного залежить результат, – написала Мішина.

Вона зазначила, що люди недооцінюють важливість оточення і не завжди бачать розмір вкладу.

– Знаєте, буває одна зустріч, одне вчасно правильно сказане слово і все може змінитися. Оточення важливо, оточення цінно, воно теж нас формує, головне питання – як? – підсумувала акторка.

Шанувальники артистки прийшли в захват від публікації, засипавши її компліментами.

  • Красуня, очей не відірвати.
  • Дикий захват.
  • Неймовірно гарна.
  • Ідеально та неймовірно.
  • Ксенія, ви супер!
  • Схоже, що Ксенія Мішина не тільки красива, а ще й розумна.
  • Занадто шикарно. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Ксенія Мішина “набила” тату з портретом чоловіка. Зображення тимчасове і зроблено для зйомок у новому проекті.

Крім того, акторка показала свій образ у цілому, в якому нагадала принцесу.

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