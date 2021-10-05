Украинская актриса Ксения Мишина поделилась видео с новой фотоссесии. Наряд артистки едва прикрывал ее грудь.

В Instagram Ксения опубликовала бэкстейдж недавней съемки. В кадре артистка предстала в брючном костюме, удлиненный пиджак которого надела на обнаженное тело.

Образ Мишиной дополнили распущенные волнистые волосы и вечерний макияж. Из аксессуаров — массивная цепочка вокруг шеи.

Под видео Ксения поделилась осознаниями, которые она получила в процессе съемки.

— Профессия актера требует погружения и в себя, и в других. Нам действительно важно взаимодействовать и понимать, ощущать друг друга. Иначе творчество невозможно, ну не родится что-то новое и все. На съемке собралась команда. Я наблюдала как все работают и прямо ощущала, что каждый человек сейчас вносит свой вклад, от каждого зависит результат, — написала Мишина.

Она отметила, что люди недооценивают важность окружения и не всегда видят размер вклада.

— Знаете, бывает одна встреча, одно вовремя правильно сказанное слово и все может измениться. Окружение важно, окружение ценно, оно тоже нас формирует, главный вопрос — как? — подытожила актриса.

Поклонники артистки пришли в восторг от публикации, засыпав ее комплиментами.

Красотка, глаз не оторвать.

Дикий восторг.

Невероятно красивая.

Идеально и невероятно.

Ксения, вы супер!

Похоже, что Ксения Мишина не только красивая, но еще и умная.

Слишком шикарно. — Пишут пользователи сети.

Ранее Ксения Мишина “набила” тату с портретом мужчины. Изображение временное и сделано для съемок в новом проекте.

Кроме того, актриса показала свой образ в целом, в котором напомнила принцесу.