Не бачу сенсу говорити про складні речі: Ксенія Мішина про особисте життя

Акторка та суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина поділилася, що її не бентежить цікавість суспільства до її особистого життя.

– Люди просто цікавляться всім життям акторки, яка їм подобається. Це такий собі феномен. Нещодавно ми говорили з моєю подружкою про це. Вона зазначила: Ксюха, це феномен. Люди бачать тебе по телевізору, як картинку. Завжди цікаво залізти у твоє життя і подивитися, як ти проживаєш такі ж ситуації, що ти їси, як реагуєш, чим цікавишся. Я нормально до цього ставлюся, – зауважила Мішина.

За її словами, вона добровільно пускає людей до свого життя завдяки соціальним мережам.

– Я даю дозвіл на те, щоб люди про мене щось бачили. Нині така епоха, що ти можеш бути ближчою до людей. Для мене це більше про спілкування з глядачем, – переконує акторка.

Проте Ксенія додала, що хоче транслювати винятково позитивні емоції, а складнощі й проблеми залишає за кадром.

– Мені хочеться дарувати світу щось красиве, добре, позитивне. Мені не хочеться розповідати про якісь проблеми, негаразди, складнощі. Можливо, я про це розкажу потім як про досвід. Нині я не бачу сенсу говорити про якісь складні речі, – наголосила Ксенія Мішина.

Прем’єра легендарного шоу Україна має талант відбудеться вже 23 жовтня о 19.00 на СТБ!