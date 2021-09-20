Українська акторка Ксенія Мішина зробила тимчасове перекладне тату із зображенням молодого чоловіка.

Артистка повідомила, що вона хоче зробити тимчасове тату на стегні, це буде портрет якогось Саші Коваленка. Однак вона зазначила, що із задоволенням відобразила б там свого екс-коханого, коміка Олександра Еллерта.

– Прийшла до тату-салону, хочу набити собі таке зображення Саші Коваленка. Я б із задоволенням набила собі Олександра Еллерта, але, на жаль, у цьому тату-салоні тільки Саша Коваленко є, – сказала Ксенія в Instagram.

Річ у тім, що Ксенія наразі перебуває на зйомках, для яких її одягнули в незвичайний образ, у якому акторка нагадує принцесу, оскільки на її голові корона. Вочевидь, що для цього акторці й знадобилося тимчасове тату.

Сам Еллерт уже відреагував на слова екс-коханої та поділився її відео у своєму мікроблозі.

– У мене така ж і нога, і тату, – пожартував Олександр.

Нагадаємо, у липні 2021 року Ксенія Мішина повідомила про розрив стосунків з Олександром Еллертом. Після цього екс-коханих неодноразово бачили разом.

Так, Мішину і Еллерта заскочили в аеропорту, а згодом – на весіллі у друзів.

Нещодавно Ксенія зізналася, що вони з Еллертом переживають кризу, проте намагаються відновити стосунки.