Латвійська співачка Лайма Вайкуле назвала реальну причину війни в Україні, яку розв’язала РФ. Зірка вважає, що Путін збожеволів, а все це через тривалий термін його правління.

– Людина не може бути при владі так довго, інакше вона збожеволіє. Деякі артисти помилково думають, що вони – обрані. Однак це не так. Мені здається, те ж саме сталося з Путіним – він просто збожеволів, – заявила Лайма в інтерв’ю.

Артистка також поміркувала, що саме стало причиною підтримки росіянами ідеї Путіна розпочати війну. Як виявилося, все через небажання розвиватися – поки весь світ продовжує налагоджувати зв’язки, Росія робить собі тільки гірше.

– Росіяни не змогли стати сучасними. Їх відкинуло на 100 років назад, поки інші розвиваються. Вони знову заарештовують учених. Знову роблять те саме, що й Сталін, – додала співачка.

Нагадаємо, що раніше Вайкуле назвала росіян ідіотами. Зірка відреклася від Росії, оскільки вважає, що найближчим часом у цій кривавій країні нічого кардинально не зміниться. До того ж у РФ зараз немає культури.