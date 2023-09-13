Латвийская певица Лайма Вайкуле назвала реальную причину войны в Украине, которую развязала РФ. Звезда считает, что Путин сошел с ума, а все из-за длительного срока его правления.

— Человек не может быть у власти так долго, иначе он сойдет с ума. Некоторые артисты ошибочно думают, что они — избранные. Однако это не так. Мне кажется, то же самое произошло с Путиным — он просто сошел с ума, — заявила Лайма в интервью.

Артистка также поразмышляла, что именно стало причиной поддержи россиянами идеи Путина начать войну. Как оказалось, все из-за нежелания развиваться — пока весь мир продолжает налаживать связи, Россия делает себе только хуже.

— Россияне не смогли стать современными. Их отбросило на 100 лет назад, в то время как остальные развиваются. Они снова арестовывают ученых. Снова делают то же, что и Сталин, — добавила певица.

Напомним, что ранее Вайкуле назвала россиян идиотами. Звезда отреклась от России, поскольку считает, что в ближайшее время в этой кровавой стране ничего кардинально не изменится. К тому же в РФ сейчас нет культуры.