Актриса і співачка Лайма Вайкуле назавжди зреклася Росії після благодійного концерту для України. У липні відбувся фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023, на якому збирали кошти для українських дітей, що постраждали від війни.

Так, в одному з останніх інтерв’ю Лайма заявила, що росіяни ідіоти, та й у самій РФ культури немає. Тих, хто вірить Путіну, вона назвала зомбі, адже зомбі не думають своєю головою.

– Слово ідіот пішло з Греції – так називали тих, хто не цікавився політикою. Знайте – всі, хто не цікавиться політикою, це ідіоти, – заявила Вайкуле.

Артистка також торкнулася теми поїздок до РФ – каже, що більше ніколи туди не приїде. Принаймні, поки не буде вагомих змін.

– Сьогодні хочу сказати, що ніколи. Але ніколи не говори ніколи. Там має сильно все змінитися, як це було в 90-х. Але я думаю, що не доживу до цього часу, тому скажу, що ніколи, – заявила Лайма.

Нагадаємо, що на її нещодавньому концерті в Юрмалі з’являлися переважно українські артисти, а також деякі російські виконавці, які активно виступають проти війни.

Наші зірки активно підтримують спілкування із закордонними колегами. Приміром, артист Нікіта Леонтьєв (Enleo) подарував музиканту Тому Оделлу кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру, на який у березні 2022 року росіяни скинули авіабомбу.