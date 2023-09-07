Латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала Росія. Вона зазначила, що громадянам країни-агресора не варто шукати жодних виправдань, оскільки тут все очевидно.

Каже, коли почалася війна, вона думала про те, що люди набагато кращі й милосердніші, але на неї чекало велике розчарування.

– Не можна зрозуміти, чому це взагалі сталося. Чому стільки агресії і чому Росія напала на Україну без приводу? Просто так падають бомби, знищуються люди, звірі, природа, – зазначила Лайма.

Додає, у Росії немає жодних шансів себе виправдати – вона винна і вона агресор, оскільки причин нападати на Україну не було взагалі. А пропагандистські тези про те, що НАТО погрожує РФ, українці б напали на росіян – це все брехня і вигадки, що потрібно розуміти.

Вважає, що війна може перейти на територію Росії, а тому закликала громадян країни-агресора готуватися до цього.

– Війна це так страшно… Чому війна має відбуватися на одній території? Якщо люди б’ються, то синці отримують одні й інші. Я не розумію, чому люди цього не бояться. Мені здається, росіяни теж повинні боятися, щоб війна не почалася на їхній території. Я майже впевнена, що це станеться, – наголосила Вайкуле.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле з початком повномасштабної війни чітко окреслила свою позицію. Вона підтримує Україну, регулярно про це говорить і критикує країну-агресор.

Ба більше, латвійська співачка провела свій традиційний фестиваль на підтримку України, після якого Вайкуле назавжди зреклася Росії, назвавши тих, хто вірить Путіну ідіотами та зомбі.