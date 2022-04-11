Син легенди футболу Девіда Бекхема Бруклін та донька мільярдера Нельсона Пельтца Нікола одружилися. Закохані обмінялися обітницями в маєтку батька нареченої на березі океану Палм-Біч (Флорида). Молодята опублікували перші фото в Instagram.

Наречена була одягнена в романтичну сукню від Valentino Haute Couture з довгим шлейфом та фатою. Вартість вбрання – $120 тис.

Образ Ніколи доповнювали мереживні рукавички та туфлі з останньої колекції Versace. Також на її сукні було таємне послання від матері нареченої, моделі Клаудії Пельтц, вишите синьою ниткою від навроку.

У свою чергу весільний костюм Брукліна Бекхема теж мав цікаву деталь – діамантову брошку, яку йому подарували батьки Ніколи.

Гостей на церемонії було чимало – близько 600. Відомо, що молодята запрошували на своє весілля і герцогів Кембриджських – принца Вільяма та Кейт, проте ті не змогли бути присутніми.

Були на весіллі Брукліна і колишні колеги його матері по гурту Spice Girl. До речі наразі Вікторія Бекхем – відома дизайнерка одягу. Також серед гостей були співак Марк Ентоні, акторки Рашида Джонс та Кірнан Шипка, а також режисери Майкл Бей та Найт Шьямалан.

Ба більше, замість весільних подарунків Бруклін та Нікола попросили жертвувати гроші до благодійного фонду, який допомагає біженцям з України.

Варто зазначити, що Девід та Вікторія Бекхеми активно допомагають Україні. Нещодавно вони пожертвували $1 млн на допомогу українським дітям.