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Покажу, як ми працюємо у війну: в Instagram Бекхема увірвалася лікарка з України

20 Березня 2022, 13:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дэвид Бекхэм
Джерело: Depositphotos

Англійський футболіст Девід Бекхем закликав допомагати українцям, які постраждали від дій російських агресорів.

В Instagram він оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив, що передає свою соціальну мережу керівнику регіонального перинатального центру в Харкові – Ірині, яка допомагає вагітним народжувати в цей складний та страшний час. У Instagram-stories футболіста з’явилося звернення лікаря.

– Мене звуть Ірина. Сьогодні я окупувала Instagram Девіда Бекхема. У мирний час я керівник харківського регіонального перинатального центру та дитячий анестезіолог. Сьогодні я вам покажу, як ми працюємо під час війни і розповім, на кого ми перетворилися за ці дні війни, – сказала лікарка.

У відео показано, що породіллі сидять у бомбосховищах, а також те, що діти змушені народжуватися не в мирних умовах.

Також футболіст прикріпив посилання в шапці профілю, перейшовши на яке, можна зробити пожертвування Україні.

Раніше ми писали про те, що Девід та Вікторія Бекхем пожертвували $1 млн на допомогу українським дітям. Разом із ЮНІСЕФ вони відкрили збір коштів.

У своєму Instagram Бекхем закликав усіх небайдужих підтримати ініціативу та приєднатися до неї.

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Теги
Війна в Україні , Девід Бекхем
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