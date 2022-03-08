Девід і Вікторія Бекхем пожертвували $1 млн на допомогу українським дітям

Девід і Вікторія Бекхем підтримали Україну та разом із ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни.

Пара вже зробила пожертвування від імені сім’ї. За даними ЗМІ, йдеться про 1 млн фунтів стерлінгів ($1,3 млн).

У своєму Instagram Бекхем закликав усіх небайдужих підтримати ініціативу та приєднатися до неї.

– Матері змушені тікати разом з дітьми. Сім’ї роз’єднані. Дітей забирають з ліжок, щоб уночі покинути свої домівки. Оскільки війна в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, а 7,5 млн дітей зараз перебувають під загрозою, – сказав Девід.

Бекхем є послом Доброї волі, тож він як ніхто знає – організація UNICEF надає допомогу в таких ситуаціях.

– У них є люди на передових, які забезпечують біженцям на кордонах та в сусідніх країнах укриття. Саме тому у цей Міжнародний жіночий день я, через фонд 7 невідкладно передам одяг до UNICEF, щоби вони могли надати усю необхідну допомогу потерпілим, – додав він.

Вікторія своєю чергою опублікувала в Instagram фото жовтого поля під синім небом, а також закликала допомогти українцям.