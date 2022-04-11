Сын легенды футбола Дэвида Бекхэма Бруклин и дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола поженились. Влюбленные обменялись клятвами в особняке отца невесты на берегу океана в Палм-Бич (Флорида). Молодожены опубликовали первые фото в Instagram.

Невеста была одета в романтическое платье от Valentino Haute Couture с длинным шлейфом и фатой. Стоимость наряда $120 тыс.

Образ Николы дополняли кружевные перчатки и туфли из последней коллекции Versace. Также на ее платье было тайное послание от матери невесты, модели Клаудии Пельтц, вышитое синей нитью от сглаза.

В свою очередь, свадебный костюм Бруклина Бэкхема тоже имел интересную деталь — бриллиантовую брошь, которую ему подарили родители Николы.

Гостей на церемонии было немало — около 600 человек. Известно, что молодожены приглашали на свою свадьбу и герцогов Кембриджских — принца Уильяма и Кейт, однако они не смогли присутствовать.

Были на свадьбе Бруклина и бывшие коллеги его матери по группе Spice Girl. Кстати, сейчас Виктория Бекхэм — известный дизайнер одежды. Также среди гостей были певец Марк Энтони, актрисы Рашида Джонс и Кирнан Шипка, а также режиссеры Майкл Бэй и Найт Шьямалан.

Более того, вместо свадебных подарков Бруклин и Никола попросили жертвовать деньги в благотворительный фонд, помогающий беженцам из Украины.

Стоит отметить, что Дэвид и Виктория Бекхэмы активно помогают Украине. Недавно они пожертвовали $1 млн на помощь украинским детям.