5 грудня в усьому світі відзначають День добровольців в ім’я економічного та соціального розвитку, простіше кажучи – День волонтера. З початком повномасштабної війни в Україні кожен із нас по-іншому подивився на людей, які всіляко намагаються допомогти іншим, іноді навіть ризикуючи своїм життям.

Наразі громадяни нашої країни точно знають, хто такі волонтери, і яку важливу роботу вони роблять. Хтось із них збирає гроші на фронт, щоб допомогти захисникам, хтось – на продукти, щоб передати їх тим, хто потребує, а хтось займається пошуком ліків, щоб люди, яким вони потрібні, змогли їх приймати надалі. Якщо ви волонтер – дякуємо!

Усьому світу Україна показує, наскільки вона єдина. Громадяни нашої країни стоять пліч-о-пліч, захищаючи землю і свободу, кожен на своєму фронті. Після 24 лютого багато зірок українського шоу-бізнесу відсторонилися від тих справ, якими займалися раніше, та почали волонтерити. У цьому матеріалі ми розповімо вам про таких.

Зараз дивляться

Сергій Притула

Телеведучий Сергій Притула займався волонтерством задовго до повномасштабного вторгнення, проте зараз кожен українець знає, на що збирає кошти шоумен, і після закриття чергового збору чекає на слова: Цей день настав…

Незважаючи на всю успішність, яку Притула заробляв роками, від професії він відійшов і вирішив використати популярність у корисних цілях. Завдяки його фонду ми всі разом зібрали на супутник, рації, дрони, радіостанції, різноманітну оптику тощо.

Даша Астаф’єва

Успішна модель не виїхала з України з початком повномасштабної війни, і навіть не змінила місто, а залишилася в Києві, де спочатку чистила картоплю для воїнів ЗСУ. Так, вона працювала на військовій кухні з іншими дівчатами як волонтер.

Також вона допомагає притулкам для тварин та літнім людям.

Леся Нікітюк

Телеведуча також не змогла покинути свій народ у біді. Практично у перші дні кровопролитної війни Леся зробила зі школи у Хмельницькому, її рідному місті, притулок для переселенців.

Наразі він уже закритий, оскільки немає такої сильної необхідності, проте за час існування Нікітюк вдалося розмістити у приміщенні майже 3 тис. переселенців, 320 дітей та 84 тварини.

Також разом зі своєю командою Леся збирала продуктові набори для тих, хто потребує.

Джамала

Співачка від своєї діяльності не відмовилася і продовжила робити те, що вміє найкраще – співати, виступаючи на благодійних концертах.

Уже в квітні Джамалі вдалося зібрати €90 млн допомоги Україні. Також вона продала на аукціоні сукню, в якій виступала на Євробаченні 2017 року.

Збирала кошти для нашої країни артистка й за допомогою шоу – вона брала участь у польських Танцях із зірками.

Маша Єфросиніна

Ведуча Маша Єфросиніна, окрім того, що регулярно звертається до росіян, допомагає своїй країні у лихоліття як може. Зокрема, свій благодійний фонд Маша під час військових дій перепрофілювала у бік закупівлі медикаментів, їжі та інших гуманітарних потреб жінкам, дітям та людям похилого віку.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи практично одразу записався до лав ЗСУ і почав їздити Україною з волонтерською місією. Він не лише відвідує військовослужбовців на фронті, а й виступає для них, тим самим підтримуючи їхній моральний стан.

Також музикант виступає для волонтерів та мирних громадян, і збирає кошти для допомоги дітям, які постраждали від війни.

Окрім того, артист розвозив гуманітарну допомогу. Нині разом із колективом Вакарчук у благодійному турі.

Звичайно, це далеко не всі зірки, які допомагають рідній країні під час війни із РФ. Їхній список великий, як і внесок – Дмитро Монатик, Alyona Alyona, Сергій Жадан, Тіна Кароль, Андрій Данилко, Макс Чмерковський, Злата Огнєвіч, Євген Клопотенко, Ірина Федишин, Ада Роговцева, Антитіла та багато інших.

Допомагають Україні й всесвітньо відомі селебриті, які також займаються волонтерством.