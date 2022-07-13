Не бере з донатів жодної копійки: Притула зізнався, на які гроші живе під час війни

Шоумен та волонтер Сергій Притула розповів куди підуть зібрані на Bayraktar гроші, про гумор під час війни та життя у сьогоднішніх реаліях.

– Я поділяю переживання людей щодо того, куди підуть зібрані 602 млн грн. Ми вже спілкувалися з Міноборони, я їздив до Резникова. Робимо все, щоб ці гроші витратити максимально ефективно, а також виправдати очікування людей, які хочуть палити русню, – розповів Сергій.

Шоумен додав, що не бере з донатів жодної копійки – фонд виплачує зарплату лише бухгалтеру та керівнику.

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– Щодо мене особисто, то дуже багато років я був одним із найбільш оплачуваних телеведучих країни. Крім того, я мав власне комедійне шоу і я досить економна людина. Сподіваюся, грошової подушки мені вистачить. До того ж, торік я інвестував частину нашого сімейного бюджету у цінні папери і отримую чималі дивіденди, – додав Сергій.

Артист також зізнався, як гумор впливає нею за умов війни.

– Якщо жити без почуття гумору, то можна з глузду з’їхати. Перший місяць я взагалі не посміхався, а зараз жартуємо з колегами під час поїздок на передову або на нарадах. Щодо гумору про війну – це нормально, головне, щоб жарти були доречні, навіть якщо це самоіронія. Кожен має це розуміти та відповідати за свої слова, – додав Сергій.

Як і в будь-якої публічної особи, у Притули є сім’я – він розповів, як мама ставиться до його діяльності, а також про її реакцію війну.

– Мама пишається та любить обох своїх синів. Є за що. І я маму також дуже люблю. І дуже хвилююся, бо вона, як і більшість українок, зараз виплакала дуже багато сліз, – розповів шоумен.

Сергій додав, що забороняє їй сидіти у Facebook, де можна прочитати багато страшних історій, через які мама телеведучого плаче.

Щодо донатів, Сергій завжди емоційно реагує на те, як люди віддають свої заощадження для перемоги України. Цими днями Притула розплакався під час візиту шашистки Валерії Єжової, яка пожертвувала фонду шоумена 21 тис. грн.