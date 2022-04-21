Джамала зібрала €90 млн допомоги Україні на благодійних концертах

Представництво президента України в АР Крим подякувало співачці Джамалі, яка змогла зібрати понад €90 млн для допомоги Україні, виступаючи на благодійних концертах.

– Forbes склав рейтинг фондів та громадських активістів, які найефективніше залучають гроші для підтримки українців та Збройних сил під час російської агресії. Однією з лідерок збору стала представниця корінного кримськотатарського народу співачка Джамала, з 24 лютого цього року вона вже зібрала понад €90 млн на благодійних концертах у Європі, – поділилися у Представництві.

У Представництві президента України в АР Крим наголосили, що пишаються кримчанами, які всіляко допомагають Україні.

– Представництво пишається кримчанами, які продовжують всіляко допомагати Україні. Ми безмежно вдячні Джамалі за її внесок у наближення перемоги та відновлення територіальної цілісності нашої держави, завдяки силі її таланту і голосу, витримці та міцності характеру українці зможуть отримати необхідне для боротьби з ворогом і відновлення нашої країни. Дякуємо, Джа! – зазначили у Представництві.