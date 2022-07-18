Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про досягнення свого прихистку, який вона організувала у школі. Зірка заявила, що вона допомогла розмістити майже 3 тис. осіб – з них 320 дітей та 84 тварини.

Про досягнення свого прихистку артистка поділилася в Instagram. Свої слова вона доповнила знімками із сім’ями, яким вона всіляко допомогла. Маленькі діти, їхні мами та тата дуже раді на знімках – емоції цих людей виглядають щирими.

За словами Нікітюк, багато родин залишилися жити на Хмельниччині – вони знайшли житло, чоловіки зайнялися роботою, а жінки виховують дітей. Вона додала, що є і ті, хто впевнені, що незабаром повернуться до себе додому.

Зараз дивляться

– Діти знають, що вони не вдома. Але вони знають, що десь там на них чекають бабусі та дідусі, і що вони скоро повернуться, – розповіла Леся.

Телеведуча додала, що в одній родині переселенців, з якою вона знайома, народилася шоста дитина.

– Нещодавно в одній родині із Чаплинки народився ще один козак. Назвали Богданом – він шоста дитина! Оскільки народився він у Хмельницькій області, його сміливо можна називати Богдан Хмельницький, – ділиться своїми емоціями знаменитість.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Леся Нікітюк розкрила подробиці про свій прихисток. Вона заявила, що це місце для переселенців запрацювало з 8 березня, а кошти на нього виділила зі свого бюджету. Не обійшлося і без допомоги — хтось привозив м’ясо, хтось картоплю, дитяче харчування та багато іншого. Наразі притулок закрився через низьку притоку переселенців.