Американський актор Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на щонайменше 500 дронів для ЗСУ в рамках фандрейзингової платформи United24.

Актор, який виконав роль Люка Скайвокера у Зоряних війнах, зізнався, що був приємно здивований, що за такий короткий час вже такі результати.

– Все дуже просто: Україні потрібні безпілотники. Вони визначають кінець війни, вони захищають свою землю, свій народ, вони стежать за кордоном, очі в небі. Я шокований, мені два чи три рази на тиждень повідомляють про те, як іде збір коштів, і мені розповіли, що отримали понад 500 дронів відтоді, як я розпочав свою кампанію, – зазначив Марк.

Нагадаємо, наприкінці вересня Марк Гемілл став послом United24. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що актор допомагатиме збирати гроші на допомогу армії дронів ЗСУ.

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Тоді лідер нашої країни сказав, що це не просте завдання, проте висловив упевненість, що Гемілл із цим впорається.