Аарон Тейлор-Джонсон став одним із головних претендентів на роль наступного Джеймса Бонда. Актор може замінити Деніела Крейга, який уже не зніматиметься у Бондіані після п’яти успішних картин.

Відомо, що Аарон вже брав участь у пробі на роль спецагента – це відбувалося ще у вересні 2022 року. За заявами інсайдерів, Тейлор-Джонсон сподобався продюсерам, тому є всі шанси побачити його в новій частині.

Щоправда, поки що рішення не ухвалили, хоч і Аарон є основним претендентом. Серед інших потенційних Бондів – Том Харді, Джеймс Нортон та Ідріс Ельба. Проте їхня участь у пробах ще не підтверджена.

Зараз дивляться

Тейлор-Джонсон вже встиг зняти у величезній кількості популярних фільмів – Піпець, Месники: Ера Альтрона та Годзілла.

Успіху 32-річному актору допоміг фільм Хлопчик із нізвідки Джона Леннона.

І хоча Деніел Крейг вже не зніматиметься у фільмі про Бонда, зовсім недавно його нагородили лицарським орденом. Його вручила принцеса Анна, таку ж нагороду отримав його персонаж Джеймс Бонд в одному фільмі. Орден є шостим за старшинством у британській системі нагород.