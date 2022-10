Принцесса Анна наградила актера Дэниела Крейга рыцарскими орденом Святых Михаила и Георгия за значительный вклад в кино и театр. Примечательно то, что такую же награду получил его персонаж Джеймс Бонд в одном из фильмов.

Награждение состоялось 18 октября утром в Виндзорском замке. Его проводила принцесса Анна, которая предстала в военной форме, от имени короля Чарльза III.

We’ve been expecting you…

????️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George — the same honour held by his character James Bond — in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022