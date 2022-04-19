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У нього з’явився новий член сім’ї: режисер Бонда Фукунага врятував собаку на Харківщині

19 Квітня 2022, 18:00
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Кэри Фукунага

Американський режисер Кері Фукунага, який зняв останній фільм про Джеймса Бонда Не час помирати, врятував собаку з-під завалів у Харківській області.

Раніше вже було відомо, що Кері приїхав до України як волонтер.

Про порятунок чотириногого повідомив зірковий волонтер в Україні, американський шеф-кухар Хосе Андрес.

– Мій найкращий новий друг Кері Фукунага, дивовижна людина, яка допомагає нам (волонтерській організації World Central Kitchen) кілька тижнів, знайшов і врятував найкращого друга під завалами в Дергачах, на північ від Харкова! – написав Хосе.

Також відео з Кері та його новим вихованцем виклав інший волонтер World Central Kitchen Нейтан Мук.

– Сьогодні ввечері я хочу поділитися добрими новинами з України. Поки World Central Kitchen доставляла їжу в Дергачі на північ від Харкова, Кері Фукунага помітив собаку, що застрягла на другому поверсі підірваного будинку. Йому вдалося витягнути її, і тепер у Кері з’явився новий член сім’ї, – зазначив Мук.

Хосе Андрес з Іспанії, але зробив кар’єру шеф-кухаря та ресторатора у США. Його ресторани працюють у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні, входить у топи найвпливовіших людей світу за версією журналу Time та знімається у шоу Мішель Обами на Netflix.

У 2010 році він заснував некомерційну організацію World Central Kitchen, яка тоді годувала людей, які постраждали від землетрусу в Гаїті. Також потім він допомагав людям Домініканської Республіки, Нікарагуа, Перу, Камбоджі та Куби.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Хосе привіз свою організацію до нашої країни.

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Війна в Україні
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