У нього з’явився новий член сім’ї: режисер Бонда Фукунага врятував собаку на Харківщині

Американський режисер Кері Фукунага, який зняв останній фільм про Джеймса Бонда Не час помирати, врятував собаку з-під завалів у Харківській області.

Раніше вже було відомо, що Кері приїхав до України як волонтер.

Про порятунок чотириногого повідомив зірковий волонтер в Україні, американський шеф-кухар Хосе Андрес.

– Мій найкращий новий друг Кері Фукунага, дивовижна людина, яка допомагає нам (волонтерській організації World Central Kitchen) кілька тижнів, знайшов і врятував найкращого друга під завалами в Дергачах, на північ від Харкова! – написав Хосе.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl — José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

Також відео з Кері та його новим вихованцем виклав інший волонтер World Central Kitchen Нейтан Мук.

– Сьогодні ввечері я хочу поділитися добрими новинами з України. Поки World Central Kitchen доставляла їжу в Дергачі на північ від Харкова, Кері Фукунага помітив собаку, що застрягла на другому поверсі підірваного будинку. Йому вдалося витягнути її, і тепер у Кері з’явився новий член сім’ї, – зазначив Мук.

I want to share some good news out of Ukraine tonight. While @WCKitchen was delivering food in Derhachi north of Kharkiv, Cary Fukunaga spotted a dog stuck on the second floor of a blown out building. He was able to get him out & Cary now has a new family member #DogsOfUkraine pic.twitter.com/u9UWZDnpKS — Nate Mook (@natemook) April 17, 2022

Хосе Андрес з Іспанії, але зробив кар’єру шеф-кухаря та ресторатора у США. Його ресторани працюють у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні, входить у топи найвпливовіших людей світу за версією журналу Time та знімається у шоу Мішель Обами на Netflix.

У 2010 році він заснував некомерційну організацію World Central Kitchen, яка тоді годувала людей, які постраждали від землетрусу в Гаїті. Також потім він допомагав людям Домініканської Республіки, Нікарагуа, Перу, Камбоджі та Куби.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Хосе привіз свою організацію до нашої країни.