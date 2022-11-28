Аарон Тейлор-Джонсон стал одним из главных претендентов на роль следующего Джеймса Бонда. Актер может заменить Дэниела Крейга, который уже не будет сниматься в Бондиане после пяти успешных картин.

Известно, что Аарон уже участвовал в пробе на роль спецагента — это происходило еще в сентябре 2022 года. По заявлениям инсайдеров, Тейлор-Джонсон понравился продюсерам, так что есть все шансы увидеть его в новой части.

Правда, пока решение не приняли, хоть и Аарон является основным претендентом. Среди других потенциальных Бондов — Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба. Однако их участие в пробах еще не подтверждено.

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Тейлор-Джонсон уже успел снять в огромном количестве популярных фильмов — Пипец, Мстители: Эра Альтрона и Годзилла.

Успеха 32-летнему актеру помог фильм Мальчик из ниоткуда Джона Леннона.

И хотя Дэниел Крейг уже не будет сниматься в фильме о Бонде, совсем недавно его наградили рыцарским орденом. Его вручила принцесса Анна, такую же награду получил его персонаж Джеймс Бонд в одном из фильмов. Орден является шестым по старшинству в британской системе наград.