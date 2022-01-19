Залишився без грошей та документів: Гену Вітера на Шрі-Ланці обікрали мавпи

Українського співака Гену Вітера обікрали під час відпочинку на острові Шрі-Ланка. На добро артиста позарилися мавпи.

Під час екскурсії він вирішив зробити фото пейзажів, дістав телефон і поклав додолу сумку. У ній були документи, ключі та гроші. До сумки підбігли дві мавпи, одна з них украла її й побігла на пальму.

– Зараз уже я спокійний, а ще дві години тому паніка брала гору над усіма емоціями. Щоразу, коли дивився сюжети, де люди рекомендували не залишати речі, де багато мавп, я думав, це може статися з будь-ким, але точно не зі мною, – розповів Вітер.

Співак звернувся до місцевих по допомогу, і вони йому за винагороду допомогли повернути речі назад.

– Я не знаю, яким дивом, місцевим хлопцям вдалося вмовити мавпу повернути мені речі. Тож друзі, давайте не будемо самовпевненими, що з нами такого ніколи не станеться. А розумітимемо, що всі ми під Богом ходимо і треба бути обачними. Добре, що все добре завершилося, – наголосив артист.