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Остался без денег и документов: Гену Витера на Шри-Ланке обокрали обезьяны

19 января 2022, 16:07
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Остался без денег и документов: Гену Витера на Шри-Ланке обокрали обезьяны

Украинского певца Гену Витера обокрали на во время отдыха на острове Шри-Ланка. На добро артиста позарились обезьяны.

Во время экскурсии он решил сделать фото пейзажей, достал телефон и положил на пол сумку. В ней были документы, ключи и деньги. К сумке подбежали две обезьяны и одна из них украла ее и побежала на пальму.

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— Сейчас уже я спокоен, а еще два часа назад паника брала верх над всеми эмоциями. Каждый раз, когда смотрел сюжеты, где люди рекомендовали не оставлять вещи, где много обезьян, я думал, это может случиться с кем угодно, но, точно, не со мной, — рассказал Витер.

Певец обратился к местным за помощью и они ему за вознаграждение помогли вернуть вещи обратно.

Я не знаю, каким чудом, местным ребятам удалось уговорить обезьяну вернуть мне вещи. Поэтому друзья, давайте не будем самоуверенными, что с нами такого никогда не случится. А понимать, что все мы под Богом ходим и нужно быть осмотрительными. Хорошо, что все хорошо завершилось, — отметил артист.

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Шри-Ланка
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