Ведуча реаліті Екси на Новому каналі, психолог і сексолог Наталя Єжова розповіла деталі страшної події під час відпочинку з сім’єю. Вона поділилася, як ледь не потонула на Маврикії, де проводить новорічні та різдвяні свята.
Наталя з родиною люблять поєднувати лінивий відпочинок на березі океану з активними розвагами. Оскільки займаються серфінгом у Києві, то не могли не спробувати цей вид спорту і під час поїздки.
– Цей ранок починався яскраво. Ми вирішили поїхати на серфах на Манаву – одну з найскладніших хвиль на Маврикії. Спочатку потренувалися на березі, згадали навички. Я була в приємному очікуванні, оскільки мала зустрітися зі справжніми океанічними хвилями. Хвилювалася через те, що ми взяли дошки для катання у місцевих. Вони мені здалися не дуже стійкими та маленькими, я вчилася кататися на великих, – поділилася Єжова.
Першою приборкувати хвилі пішла донька чоловіка Єжової Каріна. Дівчинка швидко повернулася до човна, оскільки зізналася, що це дуже страшно. Хвилі виявилися надто великими і тягли під воду.
– Усі думали, що вона жартує, аж до того, як кататись пішла я. І мало не потонула! П’ять хвиль накрили мене згори. Дуже злякалася, бо не могла дихати. Моєї підготовки не було достатньо для Манави, і почалася паніка. Я якось відстебнула серф і попливла до човна, – поділилася Наталя.
Коли шок пройшов, зреагувало тіло Наталі – температура 39,6 градуса, затиски в діафрагмі та біль у м’язах. Єжова сказала, що завжди потрібно бути акуратнішими, оскільки лише здалеку хвилі здаються дуже простими, проте якщо потрапляєш у них, розумієш, що вони вищі за тебе.
– Ще й закручуються! Найстрашніше, що люди на човні думають, що ти розважаєшся, кричиш і пищиш від задоволення. Здалеку неможливо розчути крики про допомогу. Тому завжди перевіряйте та розпитуйте, на які хвилі йдете кататися. Реально оцінюйте свій рівень підготовки. Підбирайте костюм за розміром та бережіть себе, – підсумувала Наталя.