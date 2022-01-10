Ведуча реаліті Екси на Новому каналі, психолог і сексолог Наталя Єжова розповіла деталі страшної події під час відпочинку з сім’єю. Вона поділилася, як ледь не потонула на Маврикії, де проводить новорічні та різдвяні свята.

Наталя з родиною люблять поєднувати лінивий відпочинок на березі океану з активними розвагами. Оскільки займаються серфінгом у Києві, то не могли не спробувати цей вид спорту і під час поїздки.

– Цей ранок починався яскраво. Ми вирішили поїхати на серфах на Манаву – одну з найскладніших хвиль на Маврикії. Спочатку потренувалися на березі, згадали навички. Я була в приємному очікуванні, оскільки мала зустрітися зі справжніми океанічними хвилями. Хвилювалася через те, що ми взяли дошки для катання у місцевих. Вони мені здалися не дуже стійкими та маленькими, я вчилася кататися на великих, – поділилася Єжова.

Першою приборкувати хвилі пішла донька чоловіка Єжової Каріна. Дівчинка швидко повернулася до човна, оскільки зізналася, що це дуже страшно. Хвилі виявилися надто великими і тягли під воду.

– Усі думали, що вона жартує, аж до того, як кататись пішла я. І мало не потонула! П’ять хвиль накрили мене згори. Дуже злякалася, бо не могла дихати. Моєї підготовки не було достатньо для Манави, і почалася паніка. Я якось відстебнула серф і попливла до човна, – поділилася Наталя.

Коли шок пройшов, зреагувало тіло Наталі – температура 39,6 градуса, затиски в діафрагмі та біль у м’язах. Єжова сказала, що завжди потрібно бути акуратнішими, оскільки лише здалеку хвилі здаються дуже простими, проте якщо потрапляєш у них, розумієш, що вони вищі за тебе.