6 мая 2023 года в Великобритании состоится коронация Чарльза III. Для этого события также покажут и священную коллекцию предметов, которые необходимы для соблюдения всех регалий коронации — от корон и мечей до скипетров. Самое время выяснить, что все эти предметы значат.

Корона Святого Эдуарда

Эта драгоценная реликвия весит 2,23 кг. Она изготовлена из чистого золота и украшена драгоценными камнями. Корона будет надета на голову короля во время коронации.

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Императорская государственная корона

Это “рабочая корона” монарха, которую надевают в официальных случаях. Над золотыми арками у нее пурпурная подушка для удобства во время использования. Корона украшена 2 868 бриллиантами.

Корона королевы Марии

Королева-консорт также будет коронована и наденет корону королевы Марии. Первоначально корона была заказана для коронации Марии Текской в 1911 году.

Ампула и ложка

Золотая ампула в форме орла и коронационная ложка используются для помазания монарха маслом. Из клюва орла оно вытекает на ложку, и архиепископ окунает в нее два пальца, чтобы помазать голову, грудь и руки монарха.

Старший хранитель Королевской коллекции заявил, что ложка является самым старым предметом для коронации.

Посох Святого Эдуарда

Примечательно, что никто точно не знает, для чего он первоначально использовался. Посох был восстановлен в 1660 году, после чего его значение и забылось.

Три меча

Мечи символизируют милосердие, духовное и мирское правосудие. Они означают королевские полномочия и обязанности. Меч милосердия имеет тупой конец.

Два скипетра

Скипетр с крестом олицетворяет мирскую и духовную власть. Его кладут в правую руку монарха, а скипетр с голубем дают в левую — он символизирует духовную власть и святой дух.

Шар

Шар — это символ земного шара, разделенного на три континента, о которых знали в Англии в средневековые времена.

Кольцо государя

Одна из индивидуальных реликвий — это перстень государя. Он украшен рубинами в форме Георгиевского креста на вершине сапфира. Аксессуар символизирует достоинство и приверженность монарха к народу и церкви.

Скипетр королевы-консорта с голубем

Королева-консорт будет нести два скипетра — один из них изготовлен из слоновой кости и украшен голубем, который символизирует справедливость и милосердие. Впрочем, его не хотел использовать Чарльз III, поскольку он ведет кампанию против торговли слоновой костью.

И хотя до церемонии чуть меньше месяца, уже раскрыты подробности коронации Чарльза III. К примеру, она пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии всей королевской семьи. Правда, на мероприятии будут и члены иностранных королевских семей, что является историческим нарушением традиции.