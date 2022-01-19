Українська співачка Слава Камінська поділилася фото в білій сукні. Зірка пожартувала, що чекає на свого принца.
Знімок Слави зроблений під час відпочинку. Артистка позує на тлі природи в білій довгій сукні, яка ледь просвічується. Її фігуру підкреслює пояс на талії.
– Раз – і ти в білій сукні. Чекаючи на нового принца… Тут вони теж нічого, – підписала кадр виконавиця.
Шанувальники підтримали жарт Слави, а також похвалили її зовнішній вигляд.
- Сукня є. Залишилося фату, та й чоловіка.
- Так гарно! Коли не видно груди, коли не виставляти ноги… Наразі це рідкість.
- Привід стати новою холостячкою?
- Тобі дуже сильно личить такий образ.
- Слава богу, Слава тепер вільна!
- Яка нагладжена.
- Білосніжка.
- Чарівна!
- Принц чекає на вас! – пишуть у коментарях Камінської.
Також у коментарях шанувальники гадають, де саме відпочиває Слава. Раніше артистка ділилася пікантним фото у роздільному блакитному купальнику та білій сорочці. На знімку співачка сидить на піску на фоні води.
Особливу увагу підписників привернули груди Камінської.
Раніше Слава Камінська вразила екстремальними розвагами в Туреччині. Під час відпочинку зірка наважилися покататися на найвищій та екстремальній американській гірці Hyper Coaster висотою 62 метри та максимальною швидкістю руху 115 км/год.
Артистка зазначила, що така розвага – краще, ніж секс.