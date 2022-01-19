Українська співачка Слава Камінська поділилася фото в білій сукні. Зірка пожартувала, що чекає на свого принца.

Знімок Слави зроблений під час відпочинку. Артистка позує на тлі природи в білій довгій сукні, яка ледь просвічується. Її фігуру підкреслює пояс на талії.

– Раз – і ти в білій сукні. Чекаючи на нового принца… Тут вони теж нічого, – підписала кадр виконавиця.

Шанувальники підтримали жарт Слави, а також похвалили її зовнішній вигляд.

Сукня є. Залишилося фату, та й чоловіка.

Так гарно! Коли не видно груди, коли не виставляти ноги… Наразі це рідкість.

Привід стати новою холостячкою?

Тобі дуже сильно личить такий образ.

Слава богу, Слава тепер вільна!

Яка нагладжена.

Білосніжка.

Чарівна!

Принц чекає на вас! – пишуть у коментарях Камінської.

Також у коментарях шанувальники гадають, де саме відпочиває Слава. Раніше артистка ділилася пікантним фото у роздільному блакитному купальнику та білій сорочці. На знімку співачка сидить на піску на фоні води.

Особливу увагу підписників привернули груди Камінської.

Раніше Слава Камінська вразила екстремальними розвагами в Туреччині. Під час відпочинку зірка наважилися покататися на найвищій та екстремальній американській гірці Hyper Coaster висотою 62 метри та максимальною швидкістю руху 115 км/год.

Артистка зазначила, що така розвага – краще, ніж секс.