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Залишилися фата і чоловік: Слава Камінська заінтригувала фото в білій сукні

19 Січня 2022, 10:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Залишилися фата і чоловік: Слава Камінська заінтригувала фото в білій сукні
Джерело: Слава Камінська

Українська співачка Слава Камінська поділилася фото в білій сукні. Зірка пожартувала, що чекає на свого принца.

Знімок Слави зроблений під час відпочинку. Артистка позує на тлі природи в білій довгій сукні, яка ледь просвічується. Її фігуру підкреслює пояс на талії.

– Раз – і ти в білій сукні. Чекаючи на нового принца… Тут вони теж нічого, – підписала кадр виконавиця.

Шанувальники підтримали жарт Слави, а також похвалили її зовнішній вигляд.

  • Сукня є. Залишилося фату, та й чоловіка.
  • Так гарно! Коли не видно груди, коли не виставляти ноги… Наразі це рідкість.
  • Привід стати новою холостячкою?
  • Тобі дуже сильно личить такий образ.
  • Слава богу, Слава тепер вільна!
  • Яка нагладжена.
  • Білосніжка.
  • Чарівна!
  • Принц чекає на вас! – пишуть у коментарях Камінської.

Також у коментарях шанувальники гадають, де саме відпочиває Слава. Раніше артистка ділилася пікантним фото у роздільному блакитному купальнику та білій сорочці. На знімку співачка сидить на піску на фоні води.

Особливу увагу підписників привернули груди Камінської.

Раніше Слава Камінська вразила екстремальними розвагами в Туреччині. Під час відпочинку зірка наважилися покататися на найвищій та екстремальній американській гірці Hyper Coaster висотою 62 метри та максимальною швидкістю руху 115 км/год.

Артистка зазначила, що така розвага – краще, ніж секс.

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