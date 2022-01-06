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Фото Персони

Голос нашої країни: Слава Камінська нарвалась на критику через фото з Ані Лорак

6 Січня 2022, 13:09
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Слава Камінська

Співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська підтримала Ані Лорак, яка збирається з концертами в Україну.

На особистій сторінці в Instagram Слава оприлюднила фото, на якому позує разом з артисткою.

– Можете говорити що хочете, але що б не відбувалося, є голос країни в нашій країні. І ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово: політика, погляди, телебачення! Ані Лорак – артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний – це про нас! – написала Камінська.

Проте шанувальники Слави не оцінили її вчинок. У коментарях користувачі мережі зазначили, що в артистів має бути чітка громадянська позиція.

  • Розчарувалася. Відписуюсь.
  • Ну не в нашій країні вона голос, це точно.
  • А є совість і честь! Добре говорити, коли війна тебе не торкнулася!
  • Фотка з Лорак – це зашквар.
  • Як шкода… Відписуюсь.
  • Дуже сумнівна компанія.
  • О, почалося. Наша країна – це не тимчасово. Має бути громадянська позиція.
  • Краще б ти про неї нічого не писала, а просто сфотографувалася. Втрачаєш поціновувачів таланту.
  • Яскравий приклад артистів без громадянської позиції, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що у 2022 році Ані Лорак приїде з концертами в Україні. У травні артистка заспіває у Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

Однак це лише попередні дані, оскільки географію туру ще можуть розширити. У мережі вже стартував продаж квитків. Так, на концерт у Херсоні найдешевші квитки коштують 690 грн.

Варто зазначити, що Ані Лорак викликала до себе хвилю хейту ще у 2014 році. Причиною стало те, що під час Революції гідності та війни на Сході України артистка продовжувала їздити до РФ з концертами та отримувати там нагороди.

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Теги
Ані Лорак , Слава з НеАнгелів
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