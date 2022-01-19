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Остались фата и мужчина: Слава Каминская заинтриговала фото в белом платье

19 января 2022, 10:35
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Остались фата и мужчина: Слава Каминская заинтриговала фото в белом платье
Источник: Слава Каминская

Украинская певица Слава Каминская поделилась фото в белом платье. Звезда пошутила, что ждет своего принца.

Снимок Славы сделан во время отдыха. Артистка позирует на фоне природы в белом длинном платье, которое едва просвещается. Ее фигуру подчеркивает поясок на талии.

— Раз — и ты в белом платье. В ожидании нового принца… Здесь они тоже ничего, — подписала кадр исполнительница.

Поклонники поддержали шутку Славы, а также похвалили ее внешний вид.

  • Платье есть. Осталось фату, ну и мужчину.
  • Так красиво! Когда не видно грудь, когда не выставлять ноги… Сейчас это редкость. 
  • Повод стать новой холостячкой?
  • Тебе очень сильно идет такой образ.
  • Слава богу Слава теперь свободна!
  • Какая наглаженная.
  • Белоснежка.
  • Волшебная!
  • Принц ждет вас! — Пишут в комментариях Каминской.

Также в комментариях поклонники гадают, где именно отдыхает Слава. Ранее артистка делилась пикантным фото в раздельном голубом купальнике и белой рубашке. На снимке певица сидит на песке на фоне воды.

Особое внимание подписчиков привлекла грудь Каминской.

Ранее Слава Каминская поразила экстремальными развлечениями в Турции. Во время отдыха звезда решились прокатиться на самой высокой и экстремальной американской горке Hyper Coaster высотой 62 метра и максимальной скоростью движения 115 км/ч.

Артистка отметила, что такое развлечение — лучше, чем секс.

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