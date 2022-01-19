Украинская певица Слава Каминская поделилась фото в белом платье. Звезда пошутила, что ждет своего принца.

Снимок Славы сделан во время отдыха. Артистка позирует на фоне природы в белом длинном платье, которое едва просвещается. Ее фигуру подчеркивает поясок на талии.

— Раз — и ты в белом платье. В ожидании нового принца… Здесь они тоже ничего, — подписала кадр исполнительница.

Поклонники поддержали шутку Славы, а также похвалили ее внешний вид.

Платье есть. Осталось фату, ну и мужчину.

Так красиво! Когда не видно грудь, когда не выставлять ноги… Сейчас это редкость.

Повод стать новой холостячкой?

Тебе очень сильно идет такой образ.

Слава богу Слава теперь свободна!

Какая наглаженная.

Белоснежка.

Волшебная!

Принц ждет вас! — Пишут в комментариях Каминской.

Также в комментариях поклонники гадают, где именно отдыхает Слава. Ранее артистка делилась пикантным фото в раздельном голубом купальнике и белой рубашке. На снимке певица сидит на песке на фоне воды.

Особое внимание подписчиков привлекла грудь Каминской.

Ранее Слава Каминская поразила экстремальными развлечениями в Турции. Во время отдыха звезда решились прокатиться на самой высокой и экстремальной американской горке Hyper Coaster высотой 62 метра и максимальной скоростью движения 115 км/ч.

Артистка отметила, что такое развлечение — лучше, чем секс.