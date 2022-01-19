Украинская певица Слава Каминская поделилась фото в белом платье. Звезда пошутила, что ждет своего принца.
Снимок Славы сделан во время отдыха. Артистка позирует на фоне природы в белом длинном платье, которое едва просвещается. Ее фигуру подчеркивает поясок на талии.
— Раз — и ты в белом платье. В ожидании нового принца… Здесь они тоже ничего, — подписала кадр исполнительница.
Поклонники поддержали шутку Славы, а также похвалили ее внешний вид.
- Платье есть. Осталось фату, ну и мужчину.
- Так красиво! Когда не видно грудь, когда не выставлять ноги… Сейчас это редкость.
- Повод стать новой холостячкой?
- Тебе очень сильно идет такой образ.
- Слава богу Слава теперь свободна!
- Какая наглаженная.
- Белоснежка.
- Волшебная!
- Принц ждет вас! — Пишут в комментариях Каминской.
Также в комментариях поклонники гадают, где именно отдыхает Слава. Ранее артистка делилась пикантным фото в раздельном голубом купальнике и белой рубашке. На снимке певица сидит на песке на фоне воды.
Особое внимание подписчиков привлекла грудь Каминской.
Ранее Слава Каминская поразила экстремальными развлечениями в Турции. Во время отдыха звезда решились прокатиться на самой высокой и экстремальной американской горке Hyper Coaster высотой 62 метра и максимальной скоростью движения 115 км/ч.
Артистка отметила, что такое развлечение — лучше, чем секс.