Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська вразила екстремальними розвагами у Туреччині.

Під час відпочинку зірка разом з подругою відвідала парк розваг Land of legends. Вони наважилися покататися на найвищій та екстремальній американській гірці Hyper Coaster висотою 62 метри та максимальною швидкістю руху 115 км/год.

На особистій сторінці в Instagram Слава показала відео з атракціону та поділилася своїми емоціями.

– Що вам сказати. Це краще, ніж секс. Читайте по губах і пишіть, що побачили у моїх очах. Які слова я вимовляла? – підписала відео Камінська.

У коментарях підписники писали свої здогадки, що саме Слава кричала під час катання на атракціоні, перераховуючи нецензурні слова.

Варто зазначити, що у новорічну ніч Камінська виступала у розкішному готелі на узбережжі Туреччини. Після роботи зірка залишилася там на відпочинок.

Раніше Слава Камінська спантеличила мережу світлиною із колишнім чоловіком. Зірка оприлюднила фото, на якому позує в обіймах пластичного хірурга Едгара Камінського.

Підписники зазначили, що останнім часом Слава все частіше показує фото із Едгаром. Можливо, екс-подружжя дало своїм стосункам другий шанс.