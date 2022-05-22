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Зал аплодував стоячи: у Каннах відбулась прем’єра українського фільму Памфір

22 Травня 2022, 10:44
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Каннський кінофестиваль

На Каннському фестивалі пройшла світова прем’єра фільму Памфір українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Стрічка претендує на Золоту камеру – премію, що присуджується за найкращий дебютний повнометражний фільм.

Робота над проєктом Памфір тривала майже сім років. Над сценарієм Дмитро Сухолиткий-Собчук кілька років працював у престижних творчих майстернях.

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Фільм був знятий за підтримки Держкіно. Після перегляду стрічки глядачі стоячи аплодували режисеру.

В центрі сюжету лежить історія чоловіка на прізвисько Памфір, який у минулому був контрабандистом. Наразі він заробляє будівельними роботами. Памфір повернувся із заробітків до рідного села напередодні зимового карнавалу Маланки.

Чоловік має побожну дружину і сина-підлітка Назара. Через необережний вчинок сина Памфір опиняється перед необхідністю знову порушити закон.

Нагадаємо, що ювілейний 75-й Каннський кінофестиваль стартував 17 травня на Лазурному березі. Цьогоріч він триватиме до 28 травня. Все, що варто знати про Каннський кінофестиваль 2022 – читайте у матеріалі.

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Фото: Держкіно

Теги
Держкіно, Каннський фестиваль, прем’єра, Фільм
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