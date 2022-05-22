Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Кино и сериалы

Зал аплодировал стоя: в Каннах состоялась премьера украинского фильма Памфир

22 мая 2022, 10:44
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Каннський кінофестиваль

На Каннском фестивале прошла мировая премьера фильма Памфир украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

Лента претендует на Золотую камеру – премию, которая присуждается за лучший дебютный полнометражный фильм.

Работа над проектом Памфир длилась около семи лет. Над сценарием Дмитрий Сухолиткий-Собчук несколько лет проработал в престижных творческих мастерских.

Сейчас смотрят

Фильм был снят при поддержке Госкино. После просмотра ленты зрители стоя аплодировали режиссеру.

В центре сюжета лежит история мужчины по кличке Памфир, который в прошлом был контрабандистом. На данный момент он зарабатывает строительными работами. Памфир вернулся из заработков в родное село накануне зимнего карнавала Маланки.

У мужчины благочестивая жена и сын-подросток Назар. Из-за неосторожного поступка сына Памфир оказывается перед необходимостью снова нарушить закон.

Напомним, что юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль стартовал 17 мая на Лазурном берегу. В этом году он продлится до 28 мая. Все, что стоит знать о Каннском кинофестивале 2022 – читайте в материале.

Читайте также:
Зал аплодировал стоя: в Каннах состоялась премьера украинского фильма ПамфирТина Кароль появилась на Каннском фестивале в платье-вышиванке за 12 тыс. грн

Фото: Госкино

Теги
Госкино, Каннский фестиваль, прем’єра, Фільм
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь