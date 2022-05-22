На Каннском фестивале прошла мировая премьера фильма Памфир украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

Лента претендует на Золотую камеру – премию, которая присуждается за лучший дебютный полнометражный фильм.

Работа над проектом Памфир длилась около семи лет. Над сценарием Дмитрий Сухолиткий-Собчук несколько лет проработал в престижных творческих мастерских.

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Фильм был снят при поддержке Госкино. После просмотра ленты зрители стоя аплодировали режиссеру.

В центре сюжета лежит история мужчины по кличке Памфир, который в прошлом был контрабандистом. На данный момент он зарабатывает строительными работами. Памфир вернулся из заработков в родное село накануне зимнего карнавала Маланки.

У мужчины благочестивая жена и сын-подросток Назар. Из-за неосторожного поступка сына Памфир оказывается перед необходимостью снова нарушить закон.

Напомним, что юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль стартовал 17 мая на Лазурном берегу. В этом году он продлится до 28 мая. Все, что стоит знать о Каннском кинофестивале 2022 – читайте в материале.

Фото: Госкино