Французька акторка Катрін Денев прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі.

Це сталося на відкритті одного з найбільш значущих заходів у світі кіно.

Так, Катрін обрала для глядачів вірш української письменниці під назвою Надія і зворушливо прочитала його французькою просто зі сцени.

« Je n’ai plus ni bonheur ni liberté

Une seule espérance m’est restée :

Revenir un jour dans ma belle Ukraine » Catherine Deneuve cite les mots de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, avant d’ouvrir officiellement le 76e @Festival_Cannes.#Cannes2023 pic.twitter.com/hRnaOTgwvm — France 2 (@France2tv) May 16, 2023

На відео з виступом можна помітити, що глядачі мовчки насолоджувалися віршем. Та й сама Катрін нервувала – бачимо, як вона мало не розплакалася під час виступу.

Після прочитання вірша зал почав голосно аплодувати.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак також захопився самовіддачею Катрін.

– Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність, – заявив чиновник у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Каннський фестиваль 2023 відбувається з 16 по 27 травня. Це вже 76-й кінофестиваль, але цього року він уперше проходитиме під керівництвом жінки-президента. Будуть світові прем’єри фільмів, а журі обиратимуть, які картини гідні головного призу – Золотої пальмової гілки.