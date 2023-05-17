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Зал аплодував: Катрін Денев прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі

17 Травня 2023, 11:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кетрін Денев
Джерело: Depositphotos

Французька акторка Катрін Денев прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі.

Це сталося на відкритті одного з найбільш значущих заходів у світі кіно.

Так, Катрін обрала для глядачів вірш української письменниці під назвою Надія і зворушливо прочитала його французькою просто зі сцени.

На відео з виступом можна помітити, що глядачі мовчки насолоджувалися віршем. Та й сама Катрін нервувала – бачимо, як вона мало не розплакалася під час виступу.

Після прочитання вірша зал почав голосно аплодувати.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак також захопився самовіддачею Катрін.

– Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність, – заявив чиновник у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Каннський фестиваль 2023 відбувається з 16 по 27 травня. Це вже 76-й кінофестиваль, але цього року він уперше проходитиме під керівництвом жінки-президента. Будуть світові прем’єри фільмів, а журі обиратимуть, які картини гідні головного призу – Золотої пальмової гілки.

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