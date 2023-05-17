Французька акторка Катрін Денев прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі.
Це сталося на відкритті одного з найбільш значущих заходів у світі кіно.
Так, Катрін обрала для глядачів вірш української письменниці під назвою Надія і зворушливо прочитала його французькою просто зі сцени.
« Je n’ai plus ni bonheur ni liberté
Une seule espérance m’est restée :
Revenir un jour dans ma belle Ukraine »
Catherine Deneuve cite les mots de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, avant d’ouvrir officiellement le 76e @Festival_Cannes.#Cannes2023 pic.twitter.com/hRnaOTgwvm
— France 2 (@France2tv) May 16, 2023
На відео з виступом можна помітити, що глядачі мовчки насолоджувалися віршем. Та й сама Катрін нервувала – бачимо, як вона мало не розплакалася під час виступу.
Після прочитання вірша зал почав голосно аплодувати.
Голова офісу президента України Андрій Єрмак також захопився самовіддачею Катрін.
– Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність, – заявив чиновник у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, що Каннський фестиваль 2023 відбувається з 16 по 27 травня. Це вже 76-й кінофестиваль, але цього року він уперше проходитиме під керівництвом жінки-президента. Будуть світові прем’єри фільмів, а журі обиратимуть, які картини гідні головного призу – Золотої пальмової гілки.