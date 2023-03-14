Відома французька акторка і співачка Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки в ефірі місцевого ТБ. Артистка напам’ять озвучила твір Надія французькою.

Про це заявили в Мінкульті України у Twitter, показавши уривок з ефіру.

???????? Всесвітньо відома французька акторка Катрін Денев в етері каналу «TV5 Monde» зачитала вірш Лесі Українки «Надія» французькою. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR — Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) March 14, 2023

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Вірш присвячений надії, яка так необхідна українцям в умовах війни з Росією.

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Судячи з усього, актриса була запрошеним гостем у ранковому шоу на французькому каналі TV5 Monde.

Нагадаємо, що Катрін Денев підтримує Україну ще з самого початку повномасштабного вторгнення. У вересні зірка отримала нагороду Золотий лев на Венеціанському кінофестивалі – на заході вона позувала зі значком у вигляді українського прапора.