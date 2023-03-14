Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Про надію українців: Катрін Денев французькою зачитала вірш Лесі Українки

14 Березня 2023, 15:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Катрин Денев
Джерело: Depositphotos

Відома французька акторка і співачка Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки в ефірі місцевого ТБ. Артистка напам’ять озвучила твір Надія французькою.

Про це заявили в Мінкульті України у Twitter, показавши уривок з ефіру.

Зараз дивляться

Вірш присвячений надії, яка так необхідна українцям в умовах війни з Росією.

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Судячи з усього, актриса була запрошеним гостем у ранковому шоу на французькому каналі TV5 Monde.

Нагадаємо, що Катрін Денев підтримує Україну ще з самого початку повномасштабного вторгнення. У вересні зірка отримала нагороду Золотий лев на Венеціанському кінофестивалі – на заході вона позувала зі значком у вигляді українського прапора.

Читайте також:
королева Нідерландів МаксимаПідтримала Україну без слів: королева Нідерландів з’явилась на публіці у сукні-вишиванці

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь