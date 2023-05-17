Французская актриса Катрин Денев прочла стих Леси Украинки на Каннском кинофестивале.

Это произошло на открытии одного из самых значащих мероприятий в мире кино.

Так, Катрин выбрала для зрителей стих украинской писательницы под названием Надія и трогательно прочла его на французском прямо со сцены.

« Je n’ai plus ni bonheur ni liberté

Une seule espérance m’est restée :

Revenir un jour dans ma belle Ukraine » Catherine Deneuve cite les mots de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, avant d’ouvrir officiellement le 76e @Festival_Cannes.#Cannes2023 pic.twitter.com/hRnaOTgwvm — France 2 (@France2tv) May 16, 2023

На видео с выступлением можно заметить, что зрители молча наслаждались стихом. Да и сама Катрин нервничала — можно увидеть, как она чуть не расплакалась во время выступления.

После прочтения стиха зал начал громко аплодировать.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также восхитился самоотдачей Катрин.

— Мир кино поддерживает наше государство. Мы очень благодарны за солидарность, — заявил чиновник в своем Telegram-канале.

Напомним, что Каннский фестиваль 2023 проходит с 16 по 27 мая. Это уже 76-й кинофестиваль, но в этом году он будет впервые проходить под руководством женщины-президента. Будут мировые премьеры фильмов, а жюри будут выбирать, какие картины достойны главного приза — золотой пальмовой ветви.