Французская актриса Катрин Денев прочла стих Леси Украинки на Каннском кинофестивале.
Это произошло на открытии одного из самых значащих мероприятий в мире кино.
Так, Катрин выбрала для зрителей стих украинской писательницы под названием Надія и трогательно прочла его на французском прямо со сцены.
« Je n’ai plus ni bonheur ni liberté
Une seule espérance m’est restée :
Revenir un jour dans ma belle Ukraine »
Catherine Deneuve cite les mots de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, avant d’ouvrir officiellement le 76e @Festival_Cannes.#Cannes2023 pic.twitter.com/hRnaOTgwvm
— France 2 (@France2tv) May 16, 2023
На видео с выступлением можно заметить, что зрители молча наслаждались стихом. Да и сама Катрин нервничала — можно увидеть, как она чуть не расплакалась во время выступления.
После прочтения стиха зал начал громко аплодировать.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также восхитился самоотдачей Катрин.
— Мир кино поддерживает наше государство. Мы очень благодарны за солидарность, — заявил чиновник в своем Telegram-канале.
Напомним, что Каннский фестиваль 2023 проходит с 16 по 27 мая. Это уже 76-й кинофестиваль, но в этом году он будет впервые проходить под руководством женщины-президента. Будут мировые премьеры фильмов, а жюри будут выбирать, какие картины достойны главного приза — золотой пальмовой ветви.