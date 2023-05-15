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Каннский фестиваль 2023: формат проведения, премьеры фильмов и конкурсная программа

15 мая 2023, 07:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Канни
Источник: Getty Images

Каннский кинофестиваль 2023 начнется уже совсем скоро — мероприятие запланировано на вторую половину мая этого года. С каждым днем открывается все больше информации о том, чего ждать от мероприятия, кто будет судить картины, кого ждать в роли ведущих и кто имеет шанс получить главную награду.

Формат проведения Каннского фестиваля 2023

Традиционно мероприятие проводится в Каннах. В 2023 году показы запланированы с 16 по 27 мая

Это уже 76-й кинофестиваль, но в этом году он будет впервые проходить под руководством женщины-президента — Айрис Кноблох. Это продюсер из Германии, которая будет отвечать за проведение Каннского фестиваля с 2023 по 2025 год включительно. Сама Айрис заявила, что приложит все усилия, чтобы мероприятие продолжало влиять на мировую культуру.

Событие в мире кино будет состоять из привычных кинопоказов, пресс-конференций, вечеринок и красных дорожек.

Главой жюри избрали шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда — его два фильма уже успели удостоиться главной награды фестиваля.

Известно, что на Каннском фестивале 2023 наградят Майкла Дугласа Золотой пальмовой ветвью в знак признания его блестящей карьеры и вклада в кинематограф.

Премьеры фильмов на Каннском фестивале 2023

Традиционно на мероприятии будут и показы новых картин. Откроет событие историческая драма французского режиссера Майвенн Фаворитка.

Также состоится премьера нового фильма Мартина Скорсезе Убийцы цветочной луны и картины Индиана Джонс и Колесо судьбы.

Конкурсная программа 76-го Каннского кинофестиваля

Всего за главный приз будет бороться 21 картина:

  • Город астероидов, реж. Уэс Андерсон;
  • Зона интересов, реж. Джонатан Глейзер;
  • Клуб ноль, реж. Джессика Хауснер;
  • Мертвые листья, реж. Аки Каурисмяки;
  • Четыре дочери, реж. Каутер Бен Ханья;
  • Анатомия падения, реж. Жюстин Трие;
  • Чудовище, реж. Хирокадзу Корээда;
  • Солнце будущего, реж. Нанни Моретти; 
  • Химера, реж. Аличе Рорвахер;
  • О сухих травах, реж. Нури Бильге Джейлан;
  • Прошлое лето, реж. Катрин Брейя;
  • Страсть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;
  • Похищенный, реж. Марко Белоккьо;
  • Май/Декабрь, реж. Тодд Хейнс;
  • Зачинщик, реж. Карим Айнуз;
  • Старый дуб, реж. Кен Лоуч;
  • Банель и Адама, реж. Рамата-Тулай Си;
  • Молодость, реж. Ван Бин;
  • Идеальные дни, реж. Вим Вендерс.

Напомним, недавно была раскрыта дата проведения Оскара 2024, который также имеет большое влияние на мир кино. Так, победителей мы узнаем уже 10 марта следующего года, а вот подавать заявки на участие можно не позже 18 ноября 2023 года.

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Кино Каннский фестиваль
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