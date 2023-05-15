Каннский кинофестиваль 2023 начнется уже совсем скоро — мероприятие запланировано на вторую половину мая этого года. С каждым днем открывается все больше информации о том, чего ждать от мероприятия, кто будет судить картины, кого ждать в роли ведущих и кто имеет шанс получить главную награду.

Формат проведения Каннского фестиваля 2023

Традиционно мероприятие проводится в Каннах. В 2023 году показы запланированы с 16 по 27 мая.

Это уже 76-й кинофестиваль, но в этом году он будет впервые проходить под руководством женщины-президента — Айрис Кноблох. Это продюсер из Германии, которая будет отвечать за проведение Каннского фестиваля с 2023 по 2025 год включительно. Сама Айрис заявила, что приложит все усилия, чтобы мероприятие продолжало влиять на мировую культуру.

Событие в мире кино будет состоять из привычных кинопоказов, пресс-конференций, вечеринок и красных дорожек.

Главой жюри избрали шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда — его два фильма уже успели удостоиться главной награды фестиваля.

Известно, что на Каннском фестивале 2023 наградят Майкла Дугласа Золотой пальмовой ветвью в знак признания его блестящей карьеры и вклада в кинематограф.

Премьеры фильмов на Каннском фестивале 2023

Традиционно на мероприятии будут и показы новых картин. Откроет событие историческая драма французского режиссера Майвенн Фаворитка.

Также состоится премьера нового фильма Мартина Скорсезе Убийцы цветочной луны и картины Индиана Джонс и Колесо судьбы.

Конкурсная программа 76-го Каннского кинофестиваля

Всего за главный приз будет бороться 21 картина:

Город астероидов, реж. Уэс Андерсон;

Зона интересов, реж. Джонатан Глейзер;

Клуб ноль, реж. Джессика Хауснер;

Мертвые листья, реж. Аки Каурисмяки;

Четыре дочери, реж. Каутер Бен Ханья;

Анатомия падения, реж. Жюстин Трие;

Чудовище, реж. Хирокадзу Корээда;

Солнце будущего, реж. Нанни Моретти;

Химера, реж. Аличе Рорвахер;

О сухих травах, реж. Нури Бильге Джейлан;

Прошлое лето, реж. Катрин Брейя;

Страсть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;

Похищенный, реж. Марко Белоккьо;

Май/Декабрь, реж. Тодд Хейнс;

Зачинщик, реж. Карим Айнуз;

Старый дуб, реж. Кен Лоуч;

Банель и Адама, реж. Рамата-Тулай Си;

Молодость, реж. Ван Бин;

Идеальные дни, реж. Вим Вендерс.

Напомним, недавно была раскрыта дата проведения Оскара 2024, который также имеет большое влияние на мир кино. Так, победителей мы узнаем уже 10 марта следующего года, а вот подавать заявки на участие можно не позже 18 ноября 2023 года.