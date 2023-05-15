Каннский кинофестиваль 2023 начнется уже совсем скоро — мероприятие запланировано на вторую половину мая этого года. С каждым днем открывается все больше информации о том, чего ждать от мероприятия, кто будет судить картины, кого ждать в роли ведущих и кто имеет шанс получить главную награду.
Формат проведения Каннского фестиваля 2023
Традиционно мероприятие проводится в Каннах. В 2023 году показы запланированы с 16 по 27 мая.
Это уже 76-й кинофестиваль, но в этом году он будет впервые проходить под руководством женщины-президента — Айрис Кноблох. Это продюсер из Германии, которая будет отвечать за проведение Каннского фестиваля с 2023 по 2025 год включительно. Сама Айрис заявила, что приложит все усилия, чтобы мероприятие продолжало влиять на мировую культуру.
Событие в мире кино будет состоять из привычных кинопоказов, пресс-конференций, вечеринок и красных дорожек.
Главой жюри избрали шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда — его два фильма уже успели удостоиться главной награды фестиваля.
Известно, что на Каннском фестивале 2023 наградят Майкла Дугласа Золотой пальмовой ветвью в знак признания его блестящей карьеры и вклада в кинематограф.
Премьеры фильмов на Каннском фестивале 2023
Традиционно на мероприятии будут и показы новых картин. Откроет событие историческая драма французского режиссера Майвенн Фаворитка.
Также состоится премьера нового фильма Мартина Скорсезе Убийцы цветочной луны и картины Индиана Джонс и Колесо судьбы.
Конкурсная программа 76-го Каннского кинофестиваля
Всего за главный приз будет бороться 21 картина:
- Город астероидов, реж. Уэс Андерсон;
- Зона интересов, реж. Джонатан Глейзер;
- Клуб ноль, реж. Джессика Хауснер;
- Мертвые листья, реж. Аки Каурисмяки;
- Четыре дочери, реж. Каутер Бен Ханья;
- Анатомия падения, реж. Жюстин Трие;
- Чудовище, реж. Хирокадзу Корээда;
- Солнце будущего, реж. Нанни Моретти;
- Химера, реж. Аличе Рорвахер;
- О сухих травах, реж. Нури Бильге Джейлан;
- Прошлое лето, реж. Катрин Брейя;
- Страсть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;
- Похищенный, реж. Марко Белоккьо;
- Май/Декабрь, реж. Тодд Хейнс;
- Зачинщик, реж. Карим Айнуз;
- Старый дуб, реж. Кен Лоуч;
- Банель и Адама, реж. Рамата-Тулай Си;
- Молодость, реж. Ван Бин;
- Идеальные дни, реж. Вим Вендерс.
Напомним, недавно была раскрыта дата проведения Оскара 2024, который также имеет большое влияние на мир кино. Так, победителей мы узнаем уже 10 марта следующего года, а вот подавать заявки на участие можно не позже 18 ноября 2023 года.